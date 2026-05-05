В Верхнедонском районе на пожаре погиб 58-летний местный житель

В хуторе Скельновском Верхнедонского района на пожаре погиб 58-летний местный житель. Пожар в доме возник от непотушенной сигареты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Пламя на 58 кв. м. ликвидировали шесть спасателей с помощью двух спецмашин. Во время тушения было обнаружено тело погибшего.

Как установил дознаватель ведомства, предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Наталья Белоштейн