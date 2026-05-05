На Думской в Петербурге полностью ликвидируют платную парковку

В Петербурге на Думской улице (от Невского проспекта до улицы Ломоносова вдоль гордумы) ликвидируют платные парковочные места. Соответствующее распоряжение комитета по транспорту Петербурга появилось на сайте городского правительства.

В срок до 18 мая на Думской установят новые дорожные знаки и нанесут соответствующую разметку

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В документе говорится о том, что в срок до 18 мая на Думской установят новые дорожные знаки и нанесут соответствующую разметку.

Оставлять машины на Думской улице запрещено с 1 сентября 2025 года. Разметку и знаки платной парковки демонтировали на участке между портиком и Перинными рядами. Вместо них установили знаки «Зона с ограничением остановки». Власти Петербурга намерены превратить Думскую улицу в пешеходную зону.

Карина Дроздецкая