В Новгородской области остановка упала на мужчину из-за сильного ветра

В поселке Панковка Новгородского округа вечером 4 мая из-за сильного ветра на мужчину упала остановка общественного транспорта. Как сообщили в ГУ МЧС по Новгородской области, спасатели оперативно прибыли на место происшествия, извлекли пострадавшего из-под конструкции и передали его медикам.

Фото: ГУ МЧС России по Новгородской области

В Новгородской области на мужчину упал остановочный павильон

В ведомстве напомнили жителям о мерах безопасности во время непогоды. Спасатели рекомендуют не находиться рядом с деревьями, крышами зданий, рекламными щитами и плохо закрепленными конструкциями. Также в МЧС советуют отказаться от поездок на велосипедах, самокатах и роликах, а автомобили парковать вдали от линий электропередачи и деревьев.

Матвей Николаев

