В Челябинске суд оставил в СИЗО замгендиректора технопарка «Тракторозаводский»

Челябинский областной суд оставил под стражей заместителя генерального директора ООО «Технопарк “Тракторозаводский“» Сергея Неврова, обвиняемого в пяти эпизодах получения взяток. Он продолжит находиться в СИЗО до 14 июня 2026 года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Адвокаты пытались обжаловать решение о продлении меры пресечения. Они также просили суд изменить ее на более мягкую. Апелляционная инстанция отклонила жалобу адвокатов.

Сергея Неврова задержали 21 января этого года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», следствие полагает, что в 2022-2025 годах топ-менеджер технопарка получил от представителей и руководства одного из заводов взятки общей суммой 6,7 млн руб. за беспрепятственное продление договоров аренды имущества производственного помещения без увеличения стоимости ежемесячных платежей.

Одним из учредителей ООО «Технопарк "Тракторозаводский"» является министерство имущества Челябинской области.

Ольга Воробьева