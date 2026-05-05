В Екатеринбурге арестовали студента из Экваториальной Гвинеи за сбыт наркотиков

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 2 июля гражданина Республики Экваториальная Гвинея Нгуема Афангу Жэма Энгонга. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

По версии следствия, мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков. Вечером 2 мая сотрудники правоохранительных органов остановили его для проверки документов. При осмотре у него обнаружили несколько зип-пакетов с синтетическим наркотическим веществом.

Уточняется, что фигурант является студентом первого курса одного из вузов Свердловской области и ранее прибыл в Россию с целью обучения.

Полина Бабинцева