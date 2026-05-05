В летнем сезоне турпоток в Анапу может вырасти на 25%

В Анапе ожидается рост туристического потока на 25% в этом сезоне при готовности побережья, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ. Плановые высокие показатели в сфере туризма в Анапе планируется нарастить уже в 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По данным министерства, Краснодарскому краю требуется ускорить работы по отсыпке пляжей, что позволит увеличить рост количества туристов в летнем сезоне.

«Региону надо максимально ускорить работу по отсыпке пляжей, чтобы вся береговая линия была готова к высокому сезону, тогда рассчитываем выйти на уровень роста в плюс 25% к прошлому году в этом сезоне, и вернуться на привычные высокие показатели в 2027 году»,— заявили в пресс-службе.

Туроператоры фиксируют увеличение количества бронирований в Анапе на фоне информации о возможном открытии песчаных пляжей летом 2026 года. Три пляжа уже получили положительные заключения от Роспотребнадзора, работа по отсыпке дополнительного слоя чистого песка на побережье Анапы продолжается.

Кристина Мельникова