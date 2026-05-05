Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В летнем сезоне турпоток в Анапу может вырасти на 25%

В Анапе ожидается рост туристического потока на 25% в этом сезоне при готовности побережья, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ. Плановые высокие показатели в сфере туризма в Анапе планируется нарастить уже в 2027 году.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

По данным министерства, Краснодарскому краю требуется ускорить работы по отсыпке пляжей, что позволит увеличить рост количества туристов в летнем сезоне.

«Региону надо максимально ускорить работу по отсыпке пляжей, чтобы вся береговая линия была готова к высокому сезону, тогда рассчитываем выйти на уровень роста в плюс 25% к прошлому году в этом сезоне, и вернуться на привычные высокие показатели в 2027 году»,— заявили в пресс-службе.

Туроператоры фиксируют увеличение количества бронирований в Анапе на фоне информации о возможном открытии песчаных пляжей летом 2026 года. Три пляжа уже получили положительные заключения от Роспотребнадзора, работа по отсыпке дополнительного слоя чистого песка на побережье Анапы продолжается.

Кристина Мельникова

Новости компаний Все