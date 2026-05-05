На Ставрополье будут судить застройщика санатория за незаконную рубку леса

В Железноводский городской суд Ставропольского края направлено уголовное дело в отношении 55-летнего руководителя строительной организации, обвиняемого в незаконной рубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ) при строительстве санатория. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

По версии следствия, участок с деревьями под строительство санатория коммерческой организации в аренду предоставила администрация Железноводска

«Руководитель юридического лица в целях осуществления строительства санатория организовал вырубку зеленых насаждений без получения каких-либо разрешительных документов»,— сообщили в ведомстве.

В результате бюджету города причинен ущерб на 6,6 млн рублей.

