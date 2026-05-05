В двух округах Ставрополья высадили 5 гектаров лесов
В Курском и Степновском округах Ставропольского края завершены посадки лесов. Об этом сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставрополья.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
«Кировский лесхоз высадил 4,7 га белой акации рядом со станицей Галюгаевской Курского округа и 0,3 га — недалеко от хутора Сунженского Степновского округа», — отметили в ведомстве.
На данный момент продолжается посадка 4,5 га кленов рядом с Кисловодском.
В ведомстве добавили, что ежегодно в крае появляется около 54 га новых лесных насаждений.