В мэрии Екатеринбурга рассказали, как найти ближайшее бомбоубежище

В администрации Екатеринбурга рассказали, как узнать адрес ближайшего бомбоубежища в случае объявления режима ракетной опасности или угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Чтобы это сделать, горожане могут обратиться:

  • через Платформу обратной связи в адрес районной администрации, администрации Екатеринбурга и на имя главы города Алексея Орлова;
  • в свою управляющую компанию;
  • напрямую в районную администрацию.

При обращении необходимо указать адрес проживания — после этого специалисты сообщат местонахождение ближайшего укрытия.

По данным близкого к мэрии Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», в городе насчитывается более 8000 укрытий, соответствующих установленным нормативам безопасности.

Ночью 5 мая в Свердловской области действовал режим ракетной опасности. До этого 25 апреля Екатеринбург впервые подвергся атаке беспилотника: дрон врезался в жилой дом.

Полина Бабинцева

