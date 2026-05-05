В мэрии Екатеринбурга рассказали, как найти ближайшее бомбоубежище

В администрации Екатеринбурга рассказали, как узнать адрес ближайшего бомбоубежища в случае объявления режима ракетной опасности или угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Чтобы это сделать, горожане могут обратиться:

через Платформу обратной связи в адрес районной администрации, администрации Екатеринбурга и на имя главы города Алексея Орлова;

в свою управляющую компанию;

напрямую в районную администрацию.

При обращении необходимо указать адрес проживания — после этого специалисты сообщат местонахождение ближайшего укрытия.

По данным близкого к мэрии Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», в городе насчитывается более 8000 укрытий, соответствующих установленным нормативам безопасности.

Ночью 5 мая в Свердловской области действовал режим ракетной опасности. До этого 25 апреля Екатеринбург впервые подвергся атаке беспилотника: дрон врезался в жилой дом.

Полина Бабинцева