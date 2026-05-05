Спикер ЗакСа выступил против радикальных запретов на продажу алкоголя в Петербурге

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что городские власти пока не планируют радикально сокращать число торговых точек или ограничивать время продажи спиртного. По его словам, опыт Вологодской области, где закрыли сотни алкомаркетов и «наливаек», неоднозначен и не привел к снижению потребления алкоголя.

«Депутаты и я считаем, что есть тонкая грань, когда можно свалиться в то, чтобы все запрещать. Опыт Вологодчины неоднозначен: падения употребления там нет, только снижение числа точек, которые торгуют. Пока задач по запрету, сокращению точек или времени продажи алкоголя в Петербурге нет»,— пояснил господин Бельский.

Спикер отметил, что количество преступлений в многоквартирных домах, где есть «наливайки», сократилось на треть.

Кирилл Конторщиков