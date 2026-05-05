Дети войны из Мурманской области получили к 9 Мая 1 тыс. рублей вместо 5 тыс.

Дети войны в Мурманской области получили по 1 тыс. рублей к 9 Мая вместо утвержденных ранее 5 тыс. рублей. Об этом сообщает «АиФ-Мурманск» со ссылкой на пенсионеров из населенного пункта Титан.

Власти пообещали автоматически доплатить получателям еще по 4 тыс. рублей

В региональном министерстве труда и социального развития пояснили, что увеличенная сумма была утверждена после того, как выплата в размере 1 тыс. рублей уже была перечислена по старым нормативам. В ведомстве пообещали автоматически доплатить получателям еще по 4 тыс. рублей в ближайшее время. Обращаться за перерасчетом не требуется.

Выплата положена гражданам, родившимся с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим в Мурманской области.

Карина Дроздецкая