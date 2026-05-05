На Ставрополье с жалобами на укусы клещей обратились 118 человек

За прошедшую неделю с жалобами на укусы клещей в медицинские организации Ставропольского края обратились 118 человек (всего 616 с начала 2026 года). Об это сообщила пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме этого, подтвержден один случай заболевания клещевым боррелиозом.

На данный момент акарицидные обработки природных биотопов проведены на площади 782,2 га.

По информации Управления ветеринарии Ставропольского края, против клещей обработано более 98 тыс. голов крупного рогатого скота и около 110 тыс. голов мелкого рогатого скота.

Наталья Белоштейн