Александр Беглов выступит с ежегодным отчетом перед ЗакСом 13 мая

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 13 мая выступит перед Законодательным собранием с ежегодным отчетом о деятельности городского правительства. Выступление станет единственным вопросом пленарного заседания и последним отчетом главы города перед депутатами седьмого созыва, сообщил спикер ЗакСа Александр Бельский.

Как сообщили в Законодательном собрании, для обсуждения итогов работы исполнительной власти в Большой зал Мариинского дворца приглашены руководители федеральных и региональных органов власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств, почетные граждане, ветераны Великой Отечественной войны и СВО, жители блокадного Ленинграда, представители религиозных конфессий и общественные активисты.

«Подведение итогов деятельности в прошедшем году, программа на следующую "трехлетку" и глубокий анализ развития города — событие, которое требует отдельного заседания и всестороннего обсуждения»,— отметил господин Бельский.

Для седьмого созыва этот отчет станет последним.

Кирилл Конторщиков