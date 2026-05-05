В Петербурге задержали нелегального мигранта за наезд на семилетнего мальчика

В Курортном районе Санкт-Петербурга, Сестрорецке, иностранец совершил наезд на семилетнего мальчика. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина был задержан лишь на следующий день

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Мужчина был задержан лишь на следующий день

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Авария произошла поздно вечером, 3 мая, во дворе дома 296 по Приморскому шоссе. 30-летний водитель Hyundai Solaris, который оказался мигрантом из Средней Азии, совершил наезд на ребенка. Мужчина был задержан лишь на следующий день. В отношении него составлен административный протокол за уклонение от выезда из РФ по истечении срока пребывания (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ). По факту ДТП проводится проверка.

Что касается ребенка, он был доставлен в день аварии в городскую больницу с различными травмами. За его состоянием наблюдают врачи.

Карина Дроздецкая