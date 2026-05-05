Деятельность ячейки террористической организации пресекли в Анапе

На территории Анапы пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации, которая осуществляла вербовку граждан для выезда в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю.

Согласно сообщению УФСБ региона, члены ячейки вербовали людей для вступления в ряды соотечественников с целью участия в террористической деятельности на территории Сирии. В состав ячейки входили граждане одной из центральноазиатских республик.

При оперативно-розыскных мероприятиях сотрудники краевого УФСБ задержали троих участников группировки. В ходе обысков у них изъяли запрещенную в России экстремистскую литературу и средства связи, в отношении участников ячейки возбудили уголовные дела.

Подозреваемым грозит наказание до 20 лет лишения свободы, заявили в ведомстве.

Кристина Мельникова