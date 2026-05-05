Сквер напротив филармонии в Екатеринбурге назвали в честь генерала Устинова

В Екатеринбурге сквер на пересечении улиц Карла Либкнехта и Первомайской, напротив здания Свердловской филармонии, получил название «Сквер Генерала Устинова». Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщили в мэрии.

Название присвоено в честь советского военного контрразведчика, участника Великой Отечественной войны Ивана Устинова, родившегося на Урале. Как отметили в мэрии, за свою службу Иван Устинов был награжден двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I степени и Почета, знаком «Почетный сотрудник госбезопасности» и 17 различными наградами иностранных государств.

Сквер имеет статус особо охраняемой природной территории местного значения в Екатеринбурге и является памятником ландшафтной архитектуры. Здесь произрастает около 90 деревьев 11 видов, в том числе яблоня ягодная, а также кустарники и более 20 видов дикорастущих травянистых растений.

Кроме того, в Кировском районе Екатеринбурга пешеходная часть улицы Мира (от Блюхера до Академической) получила название «Аллея Волонтеров». Решение было принято с целью увековечения вклада волонтеров в развитие города, добавили в мэрии.

