Задержаны подозреваемые в вымогательстве у бизнесмена из Дагестана 36 млн рублей

Оперативники ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Дагестан задержали двух братьев, подозреваемых в вымогательстве у предпринимателя из Махачкалы 36 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Главка по СКФО.

По предварительным данным, фигуранты, узнав о долге бизнесмена перед местной жительницей, от ее имени угрожая предпринимателю криминальными связями, потребовали отдать им наличными 36 млн руб. якобы в счет возврата займа. Под давлением потерпевший отдал братьям деньги, которыми они распорядились по собственному усмотрению.

«Одного из участников аферы правоохранители задержали в Дагестане, а другого — в Донецке. Последний был доставлен в Махачкалу на вертолёте для проведения следственных действий»,— отметили в ведомстве.

Во время обысков в домах подозреваемых обнаружены деньги, мобильные телефоны, банковские карты, а также предметы, конструктивно схожие с пистолетом, автоматом, автоматической винтовкой и патронами. Найденный арсенал направлен на экспертизу.

Кроме того, на премиальный автопарк подельников, включающий Lamborghini Urus, Mercedes-Benz G-класса и Ford Bronco, наложен арест.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Наталья Белоштейн