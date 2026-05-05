Днем 5 мая над Ростовской областью уничтожены БПЛА

С 09:00 до 14:00 5 мая дежурные средства ПВО уничтожили украинские беспилотники над территорией Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего днем 5 мая над регионами РФ уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и Чувашской Республики.

Наталья Белоштейн