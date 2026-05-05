В Калининграде направят более 140 млн рублей на реконструкцию ливневой канализации

Правительство Калининградской области направит около 141,6 млн рублей на софинансирование реконструкции объектов дождевой канализации в Калининграде. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных.

В Калининграде выделят более 140 млн рублей на ремонт ливневой канализации

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Калининграде выделят более 140 млн рублей на ремонт ливневой канализации

Документ предусматривает модернизацию нескольких участков ливневой сети с установкой очистных сооружений. Наиболее крупное финансирование получит участок на улицах Тургенева и Герцена — из областного бюджета на эти работы выделят 47,3 млн рублей при общей стоимости всего проекта в 57,1 млн рублей.

Еще 44,9 млн рублей направят на реконструкцию сети диаметром 600 мм на улице Льва Толстого. Общая стоимость этих работ оценивается в 54,1 млн рублей. На второй участок по той же улице — с сетью диаметром 400 мм — предусмотрено 28,4 млн рублей при общей стоимости 34,3 млн рублей.

Кроме того, на реконструкцию сети диаметром 750 мм на улице Герцена выделят 20,8 млн рублей. Общая стоимость проекта составит 25,1 млн рублей.

Во всех случаях доля областного софинансирования составит 83%. Завершить работы планируется в 2026 году.

Матвей Николаев