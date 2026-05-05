Жительницу Кизильского района осудили за передачу мопеда малолетнему сыну

Мировой судья судебного участка №2 Кизильского района признал виновной жительницу поселка Путь Октября в передаче сыну мопеда — вовлечении его в совершение действий, опасных для жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Ее оштрафовали на 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что жительница поселка в сентябре 2024 года на день рождения подарила 12-летнему сыну мопед «Альфа» марки YD50Q-6. Она достоверно знала, что для езды на нем требуется водительское удостоверение категории «М» или «В», а у подростка его нет. В августе этого года ребенок в поселке Лесной не справился с управлением, мопед столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai и причинил ему технические повреждения.

Мопед конфисковали в собственность государства.

Виталина Ярховска