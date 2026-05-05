В Новороссийске включили сирены, объявлена тревога по БПЛА

В Новороссийске объявили тревогу по БПЛА днем 5 мая, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На территории Новороссийска включили сирены для оповещения населения в связи с атакой беспилотников. Жителей призывают не подходить к окнам и укрыться в помещениях с капитальными стенами.

Для укрытия запрещается использовать открытые пространства около моря и автомобили, а также стены многоквартирных домов.

Андрей Кравченко напомнил о запрете на съемку и публикацию в сети материалов с отражением вражеских атак средствами ПВО.

София Моисеенко

