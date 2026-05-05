Прокуратура КЧР разбирается в обстоятельствах исчезновения двух туристок в горах

Прокуратура Карачаевского района начала проверку в связи с пропажей двух туристок из Астраханской области в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 25 апреля 2026 года женщины отправились в пеший поход в окрестностях Карачаевского района КЧР. 4 мая 2026 года туристки связались с родственниками и сообщили, что не могут спуститься обратно из-за погодных условий. После этого они перестали выходить на связь.

Уточняется, что маршрут был зарегистрирован в ГУ МЧС России по КЧР, однако путешествие проходило без участия инструкторов.

В ходе проверки ведомство оценит соблюдение законодательства о предоставлении туристических услуг, а также рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом.

Мария Хоперская