В Махачкале по итогам марта вторичка подешевела на 0,4%

В марте 2026 года снижение цен на вторичном рынке жилья зафиксировано в пяти городах России. Об этом сообщает РБК Недвижимость на основе данных, предоставленных консалтинговой компанией SRG.

В Сочи цены уменьшились на 2,5%, в Санкт-Петербурге — на 1,2%, в Махачкале — на 0,4%, в Новокузнецке — на 0,2%, в Москве — на 0,1%.

Как отмечается в исследовании, за месяц состав городов, где наблюдалось снижение цен на жилье, изменился. В апреле цены снизились в Уфе на 1,3%, во Владивостоке на 0,9%, в Тюмени на 0,8%, в Воронеже на 0,7% и в Новокузнецке на 0,5%.

Несмотря на то что в апреле количество крупных городов со снижением цен на вторичном рынке увеличилось почти вдвое, в подавляющем большинстве из них цены росли — в 41 из 50 анализируемых, отмечают аналитики. В среднем рост цен в них за апрель составил от 0,2% до 2,9%.

Мария Хоперская