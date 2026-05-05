Петербуржца будут судить за попытку поджога художника Нельсона

Прокуратура Санкт-Петербурга направила в Петроградский районный суд уголовное дело в отношении 31-летнего безработного местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство и поджоге. Об этом сообщили 5 мая в надзорном ведомстве. По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемый поджег подвальное помещение на улице Полозова, где находился художник Нельсон, известный многим петербуржцам.

В Петербурге будут судить жителя за поджог подвала художника

В Петербурге будут судить жителя за поджог подвала художника

Правоохранители считают, что мужчина знал о присутствии потерпевшего внутри помещения. Художнику удалось выбраться наружу, он выжил. Ущерб от пожара оценили в 45 тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, обвиняемый Дубинский познакомился с 66-летним Искандаряном в 2018 году. Они общались на темы искусства, однако спустя несколько лет потерпевший начал ограничивать контакты. По версии следствия, фигурант воспринял это болезненно, считая Искандаряна своим другом, после чего решил отомстить и организовал поджог.

Матвей Николаев