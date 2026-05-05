Сотрудники УФСБ нашли нарколабораторию в Михайловске

В Михайловске пресечена деятельность подпольной лаборатории по изготовлению наркотиков. Двое местных жителей организовали производство в частном доме. Мужчины синтезировали наркотические средства в особо крупных объёмах и планировали сбывать их через тайники-закладки. Об этом сообщили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

Оперативники регионального УФСБ обнаружили в помещении полный набор для химического синтеза, включая колбы, канистры, ёмкости с жидкостями и реактивы. Общая масса изъятого готового наркотика превысила 3,8 килограмма.

Фигуранты задержаны и заключены под стражу.

На основании полученных результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ.

В настоящее время следователи продолжают расследование и сбор доказательств.

Мария Хоперская