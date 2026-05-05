В Ставропольском крае произведено 1,9 тысяч тонн модифицированного крахмала

В первом квартале 2026 года в Ставропольском крае завод модифицированного крахмала выпустил 1,9 тыс. т продукции, сообщил в своем telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

«В крае такое производство ведет пока одно предприятие. Завод, на котором трудятся почти 180 человек, работает в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и региональных программ развития»,— говорится в сообщении.

Производством крахмала в регионе занимается ООО «НД-Техник». Основан 2002 году в Светлограде Ставропольского края.

Наталья Шинкарева