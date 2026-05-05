На Дону бывшего капитана танкера будут судить за столкновение с мостом

В Ростовской области бывшего капитана танкера будут судить по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее причинение крупного ущерба). Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

По данным следствия, 12 апреля 2025 года в Аксае обвиняемый не справился с управлением во время разворота, в результате чего столкнулся правым бортом с разводным подъемным мостом пешеходной переправы. «В результате происшествия мост получил многочисленные механические повреждения, чем причинен материальный ущерб в крупном размере»,— уточняеся в сообщении.

Наталья Шинкарева