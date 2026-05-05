Спор на пепелище

Конфликт между арендаторами торговых площадей в краснодарском ТК «Самсон» на Вещевом рынке, возникший из-за пожара, перерос в доследственную проверку. Спор по поводу утраченного товара ведут краснодарский предприниматель и субарендатор, являющийся гражданином Вьетнама. Разногласия пока не удалось урегулировать, даже несмотря на привлечение к решению проблемы руководства вьетнамской диаспоры. Разбираются в конфликте и прокуроры.

Отдел по надзорной деятельности и профилактической работе по Центральному округу Краснодара ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассматривает обращение краснодарской бизнесвумен Надежды Бондарь. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального главка чрезвычайного ведомства, предприниматель потребовала возбудить уголовное дело о повреждении чужого имущества по неосторожности (168 УК РФ) в результате пожара в торговом комплексе «Самсон», который находится в районе Вещевого рынка Краснодара.

Инцидент случился в сентябре 2025 года. По утверждению заявительницы, он произошел в результате сварочных работ в соседнем павильоне, который арендовали предприниматели из Вьетнама. К работам, спровоцировавшим пожар, они привлекли своих земляков.

Пожарных на место происшествия не вызывали, так как возгорание удалось погасить своими силами. Однако в павильоне госпожи Бондарь (соседнем с загоревшимся) был уничтожен товар, который она оценивает в 3,6 млн руб. (согласно закупочным ценам).

По словам представляющего ее интересы супруга Андрея Бондаря, переговоры о возмещении вреда с организаторами работ результатов не дали, предложенная его жене сумма возмещения является заниженной.

К урегулированию конфликта также был привлечен председатель вьетнамской диаспоры Кубани господин До Минь Тьян. Однако вскоре, по словам краснодарцев, переговоры перешли в плоскость сведения компенсации к символическим суммам, а далее — вообще постановке под сомнение самого факта пожара и вины иностранных предпринимателей. Это стало поводом для обращения краснодарской предпринимательницы с заявлением к пожарным.

Хозяин ТК «Самсон» Владимир Апухтин рассказал изданию, что ему не удалось примирить стороны. При этом, по имеющимся у него данным, вьетнамцы факт пожара не отрицали (по крайней мере, при нем). Спор шел исключительно о сумме возмещения.

Эту информацию изданию подтвердил и председатель вьетнамской диаспоры Кубани господин До Минь Тьян, который также добавил, что конфликт не помогло разрешить и его посредничество.

В пресс-службе ГУ МЧС края сообщили, что дознаватели еще не рассмотрели все обстоятельства дела и пока не готовы принять решение. Собственную проверку этой истории ведет и прокуратура Краснодара, она находится на контроле у руководства. Как рассказали изданию в пресс-службе надзорного ведомства, прокуроры еще изучают ситуацию и пока разбираются в конфликте предпринимателей.

Михаил Волкодав