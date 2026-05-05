Полиция изъяла 700 кг форели без маркировок в Новороссийске

У двух предпринимателей из Новороссийска изъяли из незаконного оборота 700 кг радужной форели на общую сумму порядка 500 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Факт торговли немаркированной продукцией установили сотрудники ОЭБ и ПК УМВД Новороссийска. По данным полиции, предприниматели продавали рыбу без соответствующей документации.

В действиях двоих мужчин усматриваются признаки преступления, им может грозить наказание до шести лет лишения свободы.

В УМВД Новороссийска заявили, что в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

