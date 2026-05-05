В Ростове состоится федеральная винная ярмарка

С 22 по 24 мая в Ростове-на-Дону пройдет федеральный эногастрономический проект «Винная ярмарка России». Организатором выступает Роскачество, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Ярмарка будет проходить в парке им. Октябрьской революции. На ней будут представлены вина как из южных регионов, так и с «территорий, которые редко ассоциируются с виноделием». Кроме того, в рамках проекта пройдут дегустации, мастер-классы и лекции от экспертов по выбору вина. «Проект объединяет винодельни, фермерские хозяйства и ремесленников, создавая новую площадку для знакомства с отечественной продукцией и прямого диалога с производителями. Фестиваль станет частью событийной повестки города и привлечет как жителей, так и туристов»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева