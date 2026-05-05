Объем выданных автокредитов в Нижегородской области увеличился на 12,2%

Объем выданных автокредитов в Нижегородской области в первом квартале 2026 года вырос на 12,2% в сравнении с первым кварталом прошлого года, до 7,6 млрд руб. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В России в первые три месяца объем выдачи увеличился на 21,3% — до 306,9 млрд руб. Наибольший рост объемов выданных автокредитов зафиксирован в Москве (на 41,7%), Санкт-Петербурге (на 37,4%) и Московской области (на 26,3%).

Вместе с тем выдача автокредитов остается на довольно низком уровне, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Спрос на автокредиты невысокий из-за повышения утильсбора, высоких процентных ставок и роста цен на автомобили. «Кроме того, аппетит к риску со стороны банков находится на низком уровне на фоне жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Банки повышают требования к качеству кредитных историй граждан, тем самым снижая риски просрочек в будущем», — уточнил господин Волков.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле 2026 года средний размер автокредита в Нижегородской области, по данным НБКИ, составил 1,38 млн руб.

Владимир Зубарев