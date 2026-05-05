Ритейлер «O'Key» планирует сменить название на «Группа ДА»

O'Key Group, развивающая сеть дискаунтеров «ДА!», намерена сменить наименование юридического лица на МКПАО «Группа ДА». Вопрос вынесен на собрание акционеров 27 мая, говорится в сообщении компании, сообщает «Интерфакс».

Ранее акционеры одобрили редомициляцию группы из Люксембурга в Россию. После завершения процедуры компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.

Смена названия происходит после продажи бизнеса гипермаркетов под брендом «О’Кей», закрытой в конце 2025 года. В настоящее время группа управляет только дискаунтерами «ДА!», сеть которых на 31 декабря 2025 года насчитывала 232 магазина.

Карина Дроздецкая