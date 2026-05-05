Минобороны дважды сообщило о сбитых в Волгоградской области БПЛА

С вечера 4 мая до утра 5-го в Волгоградской области дважды сбивали дроны ВСУ. Подробности сообщило Министерство обороны РФ.

С 20:00 4 мая до 7:00 5-го над регионами России подавили и уничтожили 289 украинских беспилотников. В указанный период атаке подверглись 19 регионов и акватория Азовского моря. Помимо Волгоградской, в перечне оказались Воронежская, Тверская, Тульская, Смоленская области и др.

С 7:00 до 9:00 5 мая сбили 43 БПЛА. Силы ВСУ атаковали девять регионов. Помимо Волгоградской, в перечне: Брянская, Курская, Калужская, Смоленская, Тульская, Воронежская области, Адыгея и Московский регион. Волгоградские власти о разрушениях не сообщили.

На данный момент в регионе также действует беспилотная опасность.

