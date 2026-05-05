В Пулково предупредили о корректировках расписания рейсов в Москву

Петербуржцев предупредили о возможных корректировках расписания рейсов в Москву в ближайшие часы. Это связано с введенными ограничениями в воздушном пространстве столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Это связано с введенными ограничениями в воздушном пространстве столицы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Это связано с введенными ограничениями в воздушном пространстве столицы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пассажирам рекомендуют при подготовке к вылету следить за информацией на онлайн-табло аэропорта, а также за объявлениями в терминале.

Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», в аэропорту Пулково во вторник, 5 мая, задержали более 20 рейсов после ночной атаки БПЛА на Ленобласть.

Карина Дроздецкая