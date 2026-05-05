Заведующие детских больниц Петербурга отправятся в колонию за взятки

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга огласил обвинительный приговор бывшим заведующим отделениями детских больниц — нейрохирургу Андрею Ляпину и врачу Павлу Иванову. Медики признаны виновными в получении взяток от родителей пациентов. Ляпин приговорен к 9 годам строгого режима и штрафу в 3 млн рублей, Иванов — к 2,5 годам колонии. Оба взяты под стражу в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Ляпин, заведовавший отделением в ДГБ №5 имени Филатова, с 2016 по 2019 год получал от родителей пациентов деньги за операции, которые проводились бесплатно по полису ОМС. Он сообщал, что ребенку требуется срочное вмешательство с использованием платных расходных материалов, хотя государство полностью покрывало затраты. Сумма незаконно полученных средств составила 540 тыс. рублей. Также фигурант признан виновным в посредничестве.

С 2020 года Ляпин через коллегу Иванова, заведующего отделением детской горбольницы №2 святой Марии Магдалины, организовывал внеплановые госпитализации пациентов за вознаграждение от 25 до 35 тыс. рублей за каждую услугу. Оба фигуранта вину не признали.

Помимо лишения свободы, Ляпину на 5 лет запрещено занимать руководящие должности в здравоохранении, Иванову — на 1,5 года.

Кирилл Конторщиков