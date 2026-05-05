Опасность БПЛА объявили в Волгоградской области

На территории Волгоградской области ввели режим «Беспилотная опасность». Соответствующее сообщение распространило региональное МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Больше недели об угрозе атаки БПЛА жителей Волгоградской области предупреждают ежедневно. Режим объявляют во второй половине дня, отменяют — утром. Последняя «Беспилотная опасность» действовала с 15:17 4 мая до 8:55 5-го.

Министерство обороны РФ дважды сообщало о сбитых минувшей ночью в регионе дронах ВСУ. Часть БПЛА перехватили или уничтожили с 20:00 4 мая до 7:00 5-го. Также беспилотники сбили с 7:00 до 9:00.

Дарья Васенина