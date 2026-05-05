В Ростове районного чиновника и подрядчика заподозрили во взяточничестве

В Ростове-на-Дону возбуждено дело о получении взятки и посредничестве во взяточничестве в отношении начальника отдела благоустройства МКУ «УЖКХ» Первомайского района и директора подрядной организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

По версии следствия, чиновник и подрядчик предложили предпринимателю за взятку в 700 тыс. руб. подготовить фиктивный акт осмотра зеленых насаждений, чтобы исключить необходимость компенсационного древонасаждения. «При получении указанной суммы посредник и взяткополучатель были задержаны»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева