В Ростове районного чиновника и подрядчика заподозрили во взяточничестве

В Ростове-на-Дону возбуждено дело о получении взятки и посредничестве во взяточничестве в отношении начальника отдела благоустройства МКУ «УЖКХ» Первомайского района и директора подрядной организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, чиновник и подрядчик предложили предпринимателю за взятку в 700 тыс. руб. подготовить фиктивный акт осмотра зеленых насаждений, чтобы исключить необходимость компенсационного древонасаждения. «При получении указанной суммы посредник и взяткополучатель были задержаны»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева

