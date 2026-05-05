Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carmen Jaspersen / Reuters Фото: Carmen Jaspersen / Reuters

О проблемах концерна Volkswagen рассуждают не первый год, но убедительнее всего о таких событиях говорят, конечно же, не слова, а цифры. Так, стало известно, что немецкий концерн в процессе масштабной реструктуризации к концу десятилетия только в Германии сократит порядка 50 тыс. рабочих мест. Огромное число.

10 лет назад концерну удалось выйти на первое место по продажам, обойдя Toyota и General Motors. В 2018 году был установлен рекорд — реализовано 11 млн автомобилей. Потом случилась пандемия COVID-10, а потом начались новые проблемы. По итогам 2025-го Volkswagen Group продолжал оставаться в лидерах по количеству проданных машин, уступая только концерну Toyota. Но если смотреть на рыночную капитализацию, то VW сегодня на восьмом месте. Впереди не только Toyota, но и Tesla, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, а также китайские Xiaomi и BYD.

Если посмотреть на продажи в первом квартале нынешнего года, то они снизились у большинства брендов группы: собственно, у VW — на 7,6%, у Audi снижение на 6,1%, Porsche — почти на 15%. Bentley и Lamborghini тоже переживают спад, объемы снизились на 9,9% и 11,7% соответственно.

Финансовый директор и операционный директор Volkswagen Group Арно Антлиц подчеркнул, что помимо сложностей с тарифами в США, концерн ощущает растущее давление со стороны китайских брендов на европейском рынке. Хотя непонятно, какие компании из КНР сегодня всерьез рассматриваются как конкуренты Bentley, Lamborghini или Porsche. «Китайский премиум» — такое понятие, конечно, существует сегодня на рынке, но оно скорее ироничное, нежели серьезное. А вот в масс-маркете, да, китайские бренды уверенно завоевывают Старый Свет.

Впрочем, и тут для VW Group есть лучик надежды. По итогам первого квартала на фоне падения продаж других марок группы неожиданный рост показала Skoda, увеличив продажи в первом квартале на целых 14%. Недавно, кстати, беседовал с коллегой, который сказал, что ни за что не поменяет свою Octavia 2019 года выпуска на новый китайский автомобиль. И я его прекрасно понимаю.

Дмитрий Гронский