Из-за репетиции парада в Новороссийске изменят движение общественного транспорта

Для проведения репетиции парада Победы в Новороссийске 5 мая изменят маршруты движения общественного транспорта. Об этом сообщил замглавы Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 20:00 до 24:00 5 мая в центре Новороссийска будет проводиться репетиция парада, в связи с чем движение по улице Советов на участке от улицы Кутузовская до улицы Свободы ограничат для всех видов транспорта по четной и нечетной сторонам.

На период действия ограничений общественный транспорт будет двигаться по измененным маршрутам:

Маршруты №1А, 7А, 8, 8А, 8М, 15А, 14А, 19, 22, 22М, 28, 30, 41М — от пл. Свободы по улицам Свободы, Сипягина и далее по маршруту, в обратном направлении от Кутузовского кольца движение организуют по улицам Кутузовская, Видова и Свободы с выездом на нечетную сторону улицы Советов;

Маршруты №10, 10М, 11А, 15, 20, 25, 27, 31, 32 — от пл. Свободы по улицам Свободы, Мира и далее по маршруту, в обратном направлении от улицы Магистральной по улицам Мира, Свободы с выездом на нечетную сторону улицы Советов;

Маршрут №17 — от пл. Свободы по улицам Свободы и Сипягина до остановки «Автовокзал», в обратном направлении по улицам Чайковского, Видова и Свободы с выездом на нечетную сторону улицы Советов.

Движение троллейбусов по всем маршрутам будет организовано до 20:00.

Александр Гавриков заявил, что репетиция является обязательной предварительной подготовкой к возможному проведению парада. О принятии окончательного решения по торжественным мероприятиям администрация Новороссийска не сообщала.

София Моисеенко