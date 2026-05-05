В Новороссийске проведут репетицию парада Победы и перекроют дороги

В Новороссийске ограничат движение по улице Советов для проведения репетиции парада ко Дню Победы, об этом сообщил заместитель главы города Александр Гавриков. Дорогу перекроют с вечера 5 мая.

В целях проведения репетиции парада движение всех видов транспорта ограничат с 20:00 до 00:00 5 мая на улице Советов на участке от улицы Кутузовская до улицы Свободы по четной и нечетной сторонам. Александр Гавриков подчеркнул, что меры принимаются в связи с необходимостью предварительной подготовки к возможному проведению парада Победы. Окончательное решение о торжественных мероприятиях 9 мая не принято.

Жителей Новороссийска призвали не оставлять транспортные средства с 18:00 на следующих участках дорог:

ул. Магистральная на участке от ул. Мира до Кутузовского кольца

ул. Кутузовская на участке от Кутузовского кольца до ул. Видова

Анапское шоссе на участке от ул. Московская до Кутузовского кольца

ул. Советов, четная и нечетная стороны

ул. Леднева на участке от ул. Мира до ул. Советов

ул. Новороссийской Республики на участке от ул. Мира до ул. Энгельса

ул. Верейского на участке от ул. Советов до ул. Видова

ул. Рубина на участке от ул. Советов до ул. Энгельса

ул. Революции 1905 года на участке от ул. Мира до ул. Энгельса

вокруг здания по ул. Советов, 18

В целях обеспечения антитеррористической безопасности транспортные средства переместят в принудительном порядке. Горожан призвали учесть ограничения движения при планировании поездок на личных автомобилях.

София Моисеенко