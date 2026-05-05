В Новороссийске проведут репетицию парада Победы и перекроют дороги

В Новороссийске ограничат движение по улице Советов для проведения репетиции парада ко Дню Победы, об этом сообщил заместитель главы города Александр Гавриков. Дорогу перекроют с вечера 5 мая.

Фото: admnvrsk.ru

В целях проведения репетиции парада движение всех видов транспорта ограничат с 20:00 до 00:00 5 мая на улице Советов на участке от улицы Кутузовская до улицы Свободы по четной и нечетной сторонам. Александр Гавриков подчеркнул, что меры принимаются в связи с необходимостью предварительной подготовки к возможному проведению парада Победы. Окончательное решение о торжественных мероприятиях 9 мая не принято.

Жителей Новороссийска призвали не оставлять транспортные средства с 18:00 на следующих участках дорог:

  • ул. Магистральная на участке от ул. Мира до Кутузовского кольца
  • ул. Кутузовская на участке от Кутузовского кольца до ул. Видова
  • Анапское шоссе на участке от ул. Московская до Кутузовского кольца
  • ул. Советов, четная и нечетная стороны
  • ул. Леднева на участке от ул. Мира до ул. Советов
  • ул. Новороссийской Республики на участке от ул. Мира до ул. Энгельса
  • ул. Верейского на участке от ул. Советов до ул. Видова
  • ул. Рубина на участке от ул. Советов до ул. Энгельса
  • ул. Революции 1905 года на участке от ул. Мира до ул. Энгельса
  • вокруг здания по ул. Советов, 18

В целях обеспечения антитеррористической безопасности транспортные средства переместят в принудительном порядке. Горожан призвали учесть ограничения движения при планировании поездок на личных автомобилях.

София Моисеенко

