В Новороссийске проведут репетицию парада Победы и перекроют дороги
В Новороссийске ограничат движение по улице Советов для проведения репетиции парада ко Дню Победы, об этом сообщил заместитель главы города Александр Гавриков. Дорогу перекроют с вечера 5 мая.
В целях проведения репетиции парада движение всех видов транспорта ограничат с 20:00 до 00:00 5 мая на улице Советов на участке от улицы Кутузовская до улицы Свободы по четной и нечетной сторонам. Александр Гавриков подчеркнул, что меры принимаются в связи с необходимостью предварительной подготовки к возможному проведению парада Победы. Окончательное решение о торжественных мероприятиях 9 мая не принято.
Жителей Новороссийска призвали не оставлять транспортные средства с 18:00 на следующих участках дорог:
- ул. Магистральная на участке от ул. Мира до Кутузовского кольца
- ул. Кутузовская на участке от Кутузовского кольца до ул. Видова
- Анапское шоссе на участке от ул. Московская до Кутузовского кольца
- ул. Советов, четная и нечетная стороны
- ул. Леднева на участке от ул. Мира до ул. Советов
- ул. Новороссийской Республики на участке от ул. Мира до ул. Энгельса
- ул. Верейского на участке от ул. Советов до ул. Видова
- ул. Рубина на участке от ул. Советов до ул. Энгельса
- ул. Революции 1905 года на участке от ул. Мира до ул. Энгельса
- вокруг здания по ул. Советов, 18
В целях обеспечения антитеррористической безопасности транспортные средства переместят в принудительном порядке. Горожан призвали учесть ограничения движения при планировании поездок на личных автомобилях.