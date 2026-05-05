МЧС предупреждает о шквалистом ветре в Петербурге
В Санкт-Петербурге во вторник, 5 мая, ожидается шквалистый ветер до 17 м/с. Об этом жителей города предупреждает МЧС в своем Telegram-канале.
Горожанам советуют не парковаться под деревьями и крышами. В целом, 5 мая, в Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +14…+16 градусов, на побережье Финского залива — до +12.
Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится. Температура воздуха в ночные часы составит +6…+8 градусов.