В ростовской школе выявили два положительных результата проб туберкулеза

В Ростове-на-Дону выявили два положительных результата на туберкулез среди учащихся школы №61. Информацию официально подтвердили в правительстве Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным властей, в феврале и марте в образовательном учреждении провели плановое обследование учащихся 6 и 10 классов на туберкулезную инфекцию методом диаскинтеста. У двух обучающихся были выявлены положительные пробы, детей направили на дополнительное обследование в медицинские учреждения. С конца марта 2026 года они не посещают школу.

После выявления положительных результатов в здании провели дезинфекцию. На данный момент обследование прошли все ученики 6 и 10 классов, а также все сотрудники школы, заболевших не выявлено. Школа №61 работает в штатном режиме.

Отмечается, что остальные классы проверяются Роспотребнадзором в плановом порядке по утвержденному графику.

Константин Соловьев