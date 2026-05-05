Катер с пассажирами врезался в опору моста на канале Грибоедова

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало процессуальную проверку по факту столкновения прогулочного катера с опорой Мало-Конюшенного моста в центре Петербурга. Инцидент произошел утром 5 мая неподалеку от храма Спаса на Крови. По предварительным данным, пострадавших нет, следователи устанавливают обстоятельства аварии и оценивают действия судоводителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По предварительной информации, пострадавших нет

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России По предварительной информации, пострадавших нет

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

«Число пострадавших и ущерб устанавливаются»,— сообщили в ведомстве.

Следствие оценит действия лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Параллельно проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура. Причины столкновения пока не раскрываются.

Кирилл Конторщиков