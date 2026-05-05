МЧС опровергло данные о пострадавших при пожаре на улице Вишневой в Ярославле

В Ярославле при пожаре на улице Вишневой 4 мая никто не пострадал. Областное ГУ МЧС опровергло ранее опубликованную в соцсетях информацию о двух пострадавших.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Сергей Борковский, в 21 час поступило сообщение о пожаре. С учетом большого количества звонков и исходя из оперативной обстановки на место направили силы и средства по повышенному рангу. В ведомстве подчеркнули, что во время следования к месту вызова спецтранспорт МЧС России в ДТП не попадал.

«По прибытии первых подразделений пожарной охраны было установлено, что происходит открытое горение бани по всей площади, горение мансардного этажа двухэтажного, рядом стоящего частного дома, а также существует угроза распространения огня на соседние постройки. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно»,— сообщил господин Борковский.

Пожар тушили 35 сотрудников МЧС и 10 единиц спецтехники, были проложены две магистральные линии от пожарных гидрантов. В 22:12 пожар локализовали на площади 175 кв. м. Полная ликвидация была объявлена в 2:40. Огонь уничтожил баню на площади 15 кв. м, дом 160 кв. м, повредил фасад рядом стоящего дома 30 кв. м.

«В результате пожара погибших нет, распространение пожара на соседние строения не допущено. Тушение пожара осложнялось плотной застройкой и поздним сообщением. Причины пожара устанавливаются»,— сообщил замначальника.

Алла Чижова