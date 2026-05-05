В Петербурге планируют увеличить количество точек доступа бесплатного Wi-Fi

Власти Санкт-Петербурга ведут переговоры с компанией «Ростелеком» по вопросу увеличения количества точек доступа бесплатного Wi-Fi. Об этом сообщил председатель городского Заксобрания Александр Бельский в эфире радио «КП».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вопрос возник на фоне периодического отключения мобильной связи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Вопрос возник на фоне периодического отключения мобильной связи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вопрос возник на фоне периодического отключения мобильной связи. По словам господина Бельского, ограничения, хоть и сильно влияют на жизнь петербуржцев, являются мерой безопасности.

«Пока борьба с этими проблемами, с точки зрения безопасности, такая. На сегодняшний момент, совместно с «Ростелекомом», есть проект, где предусмотрены точки доступа к Wi-Fi. Я знаю, есть претензии к их работе. Но мы занимаемся этим вопросом, и хотим максимально облегчить ситуацию»,— прокомментировал господин Бельский.

Председатель Заксобрания добавил, что сегодня ведутся переговоры с компанией-провайдером, чтобы увеличить количество точек доступа. Однако конкретных дат господин Бельский не назвал, отметив, что вопрос требует больших вложений.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что пользователи в Санкт-Петербурге начали массово жаловаться на перебои в работе мобильного интернета в ночь на 5 мая. По данным портала Downdetector, общее число обращений превысило несколько сотен. Горожане сообщают о невозможности открыть привычные сайты, мессенджеры и игровые серверы.

Карина Дроздецкая