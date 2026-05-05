Выплаты за сообщения о пьяных водителях с начала года получили 58 нижегородцев

С начала 2026 года 58 нижегородцев получили выплаты за сообщения о пьяных водителях. Об этом сообщили в региональном министерстве региональной безопасности.

По данным министерства, в 2025 году аналогичные выплаты получили 164 человека.

Как сообщалось, правительство Нижегородской области весной 2023 года приняло постановление о денежном вознаграждении граждан за сообщения о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. На тот момент выплата составляла 2 тыс. руб.

Летом 2025 года размер выплаты увеличили до 5 тыс. руб. Чтобы сообщить о водителе с подозрением на опьянение нужно позвонить по номеру 112. Если информация подтвердится, автор сообщения получит выплату.

Андрей Репин