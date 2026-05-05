Росздравнадзор выявил нарушения в аптеке Новочеркасска

Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области провел внеплановую проверку аптеки ООО Ривьера, расположенной в Новочеркасске на улице Котовского. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

В результате инспекции были зафиксированы множественные нарушения правил отпуска лекарственных препаратов и хранения медикаментов. В аптеке обнаружили рецептурные бланки с устаревшей формой оформления, которая не применяется в обороте с 2022 года. В документах вместо необходимой графы Дата рождения присутствовала графа Возраст. В нескольких рецептах неверно указывалось наименование медицинской организации, выписавшей препарат. Один бланк не содержал подписи врача, в другом отсутствовали сведения об адресе проживания пациента.

Эти рецепты, оформленные с нарушениями, не были промаркированы штампом Рецепт недействителен и не возвращены посетителю, а продолжали находиться в помещении аптеки. Помимо этого, некоторые лекарственные средства хранились с несоблюдением температурного режима.

По итогам разбирательства региональный Арбитражный суд признал аптечную организацию виновной в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. руб.

