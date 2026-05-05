На Ставрополье суд рассмотрит дело о мошенничестве на 690 тысяч рублей
В Туркменском районе суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении жителя аула Шарахалсун по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
По версии следствия, обвиняемый передал в пенсионный фонд подложную справку об инвалидности. Документ содержал недостоверные сведения о признании его инвалидом второй группы по общему заболеванию бессрочно. При этом, как установили следователи, заболевание у мужчины фактически отсутствовало. На основании фиктивных документов обвиняемый на протяжении более семи лет получал ежемесячные выплаты. Ущерб бюджету оценили на сумму более 690 тыс. руб.
Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Туркменский районный суд. Санкция по инкриминируемой статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.