Индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов впервые с ноября 2025 года

Индекс Московской биржи во время основной сессии опустился до 2594,1 пункта. Индекс упал ниже отметки в 2600 пунктов впервые с 19 ноября 2025 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11:30 мск индекс Мосбиржи снижается на 1,02% и торгуется на уровне 2594,11 пункта. Индекс РТС также опускается — на 1,01%, до 1083,38 пункта.