«Проект свобода» грозит войной

Тегеран впервые с 9 апреля ударил по Объединенным Арабским Эмиратам. Как заявили в Минобороны ОАЭ, ПВО страны перехватили 12 баллистических и 3 крылатые ракеты из Ирана, а также 4 беспилотника. Местные аэропорты приостановили работу.

Фото: Emrah Gurel / AP

По сообщениям от местных властей, ранее Тегеран атаковал нефтяной танкер государственной компании Adnoc. Он находится в Ормузском проливе. Одновременно власти эмирата Фуджейра сообщили о прилетах по крупнейшему в ОАЭ одноименному порту и нефтяному терминалу. Там начался пожар. О возможной атаке на свое судно заявила также Южная Корея. Танкер стоял на якоре недалеко от Эмиратов.

В Дубае и Абу-Даби несколько раз объявляли ракетную опасность. Жителей призывали укрыться в безопасных местах. А школы и детские сады в целях обеспечения безопасности до 8 мая перевели на дистант, рассказала Екатерина, которая живет в столице ОАЭ:

«Мы знали, что в Дубае звучало около пяти объявлений об опасности. У нас они включались три раза, но никаких взрывов мы не слышали. Видимо, сейчас все военные действия фокусируются на районе пролива, и Иран атакует в ответ на действия США наши нефтяные заводы, но они все далеко от города. Власти сообщили, что сбито четыре ракеты. Мы не слышали даже звуков работы ПВО. Обычно приходит missile alert, совет уйти в безопасную зону, отойти от окон. То есть главная опасность — это падающие обломки. Если ты находишься на улице, то стоит зайти в помещение».

ОАЭ призвали Иран прекратить нападение, назвав атаку «опасной эскалацией» и указав, что страна оставляет за собой полное и законное право ответить на эти действия. Иранское государственное ТВ со ссылкой на высокопоставленного военного Исламской Республики заявило, что у Тегерана не было планов атаковать ОАЭ.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отметил, что если Иран атакует американские корабли, то будет «стерт с лица земли». Он также подчеркнул, что наращивание военного присутствия Соединенных Штатов в регионе продолжается. Удары по ОАЭ могут быть ответом на новую американскую операцию, отметил востоковед, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов:

«Резкая эскалация в районе Фуджейра весьма своеобразна. Ее отчасти можно связать с условным стартом операции "Проект свобода". Незадолго до прилета по нефтеперерабатывающим объектам в этом эмирате были зафиксированы пуски по кораблям ОАЭ, расположенным неподалеку. То есть фактически это могла быть упреждающая атака, связанная с их возможным проходом через Ормузский пролив.

Кроме того, иранцы ранее уже атаковали безэкипажными катерами южнокорейское судно, что, соответственно, можно оценивать как своего рода очерчивание зоны влияния. Американо-израильские силы действительно участвовали в отражении удара по Фуджейре. В частности, была задействована эмиратская система "Железный купол", одну из батарей которой заранее передали в ОАЭ и развернули там.

При этом стороны находятся в таком подвешенном состоянии. Никто не хочет отступать, показывать слабость или неготовность к повторной эскалации.

Если Иран продолжит удары, то и США станут отвечать, но полноценную операцию развернуть будет проблематично. Срок 60-дневной операции без уведомления Конгресса прошел, о чем сообщал ранее Трамп. Но Америка может просто объявить новую кампанию, соответственно, обнулив предыдущий 60-дневный срок. Демократы уже оспаривают эту лазейку, пытаются ее своевременно прикрыть, чтобы не допустить возобновления широкомасштабных боевых действий».

Детали новой операции США известны лишь по комментариям анонимных американских чиновников СМИ. Так, источники Axios указали, что инициатива не обязательно предусматривает сопровождение торговых судов кораблями США. Но те могут находиться вблизи на случай возможных атак. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тыс. военных и больше сотни истребителей, заявили в Центральном военном командовании США.

В Иране заявили, что действия Вашингтона будут считать нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. Но если «Проект свобода» провалится, у Белого дома появится повод возобновить войну, отмечает Axios. Портал утверждает, что американскому президенту надоела ситуация, в которой с Ираном «нет ни сделки, ни войны». Все это закончится эскалацией конфликта, уверен профессор Исфаханского университета Али Омиди:

«Иран расценил новые меры президента Трампа как подрывающие политику страны в Ормузском проливе. Видение Исламской Республики заключается в том, что после войны должен быть введен новый режим транзита кораблей. И Иран считает, что это его право — получать деньги за пересечение пролива. По его мнению, план Трампа одновременно продолжать морскую блокаду Ирана и открыть Ормузский пролив невозможно реализовать.

Для Тегерана это рычаг давления, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов на предстоящих переговорах. Так что новая операция Вашингтона приведет только к эскалации конфликт. Я думаю, что если они продолжат проводить эту политику, то вооруженное противостояние между странами неизбежно».

Тем временем датская судоходная и логистическая компания Maersk заявила, что ее судно благополучно прошло Ормузский пролив под защитой США. Оно было заблокировано в Персидском заливе с февраля. Цена Brent на сообщениях об атаке ОАЭ 4 мая подскочила до $120 за баррель, но после немного скорректировалась.

Екатерина Вихарева